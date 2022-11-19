公司倒閉只因一名員工請病假？大陸南京一名女職員因工作壓力過大，就醫後決定請3天假好好休息，未料遭到公司開除，隨後公司更是倒閉，老闆稱都是女員工的錯，提告並求償11萬人民幣(約台幣47萬)，引發軒然大波。

綜合陸媒《山海視頻》報導，薛女在人才培訓公司上班，負責教導、培養新人，工作量非常大，每天幾乎都加班，導致健康狀況急遽下降，就醫後，醫師建議薛女休息一周調養身體，並開出了醫院證明。

薛女也拿著證明到公司跑流程請病假3天，未料公司竟稱薛女是無故曠工，下令開除，還將該月份的薪資扣住，讓薛女相當不滿，提出勞動仲裁，也順利勝訴，判決要求該公司支付拖欠薛女的薪水以及非法解雇的賠償金，並開出離職證明。

但公司仍不死心，更離譜的是，老闆在判決10天過後，竟宣稱公司已破產，向當局申請註銷，更指責原因出在薛女裝病曠工，導致學員大量流失，公司運營出現問題，反求償11萬人民幣。截至目前，薛女仍未收到公司賠償金與離職證明。

事件也在微博引起熱烈討論，大陸網友一面倒砲轟老闆：「少一個員工就能讓公司倒閉，其他人幹啥吃的」、「好沒用的老闆，好骯髒的公司」、「不想發工資直接申請註銷，天下奇觀」、「感覺就是有意圖跑路，找個替罪羔羊而已」。