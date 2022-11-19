前高雄市長韓國瑜在忙碌行程中現身，為台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱加油打氣。（高揚凱提供／張芷瑜台北傳真）

國民黨提名大安、文山區市議員候選人高揚凱競選總部迎來貴客，擁有超高人氣、輔選能量超強的前高雄市長韓國瑜在忙碌行程中現身，和高揚凱第三度合體催票，現場氣氛熱烈。高揚凱也呼籲，盼大安、文山區的鄉親支持，讓「在地囝仔」能進議會實現政見牛肉，為鄉親謀福利。

高揚凱把握機會向韓國瑜請益落實雙語教育及下一代國際化的議題，而對高揚凱大力推動文山地區國小雙語教育政見，韓國瑜也表達認同，並期許高揚凱未來一定要落實此項政見，讓台北市成為台灣的雙語教學模範，提升下一代國際競爭力。

競選期間，韓國瑜不僅為高揚凱拍攝催票影片，也錄製電話拜票錄音，盼鄉親給這個國民黨新人戰將一個機會。韓國瑜表示，他一向敬佩國民黨超級戰將關中、關老爺，他強調「既然高揚凱是關老爺指名支持的新人，我韓國瑜也一定力挺到底！」，而韓國瑜現身高揚凱競選總部，也為苦戰中的選情注入一劑強心針。

韓國瑜表示，高揚凱年輕、有爆發力，大安文山需要注入藍營年輕新血，來為大家服務，他也指出，高揚凱特別關心小學雙語教育問題，這很重要，因為台灣腹地小，沒有天然資源，我們最重要的資產就是人才。

韓國瑜表示，高揚凱有留學英國倫敦大學的經驗，深黯外語重要性，台北市可說是台灣的「名片」，我們一定要將高揚凱送進市議會，讓有國際觀的年輕議員監督市政府，大力推動落實雙語教育，讓我們的下一代在國際上更有競爭力，今天不做，我們未來一定會後悔。

韓國瑜更在現場舉起高揚凱的手，帶領現場志工夥伴與支持者高喊「凍蒜」，距離投票日還有一周時間，高揚凱呼籲，請大安、文山區的鄉親好朋友，每家、每戶至少留一票給高揚凱，讓「在地囝仔」能進議會實現政見牛肉，為鄉親謀福利、爭權益。