民進黨台中市長候選人蔡其昌黃金周末舉辦「光復台中、贏回光榮」造勢晚會，面對支持群眾高呼「凍蒜」、「市長好」，他感動的深深鞠躬感謝選民支持。（林欣儀攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌黃金周末舉辦「光復台中、贏回光榮」造勢晚會，面對支持群眾高呼「凍蒜」、「市長好」，他感動的深深鞠躬感謝選民支持。（林欣儀攝）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧參加綠營「光復台中、贏回光榮」造勢晚會，呼籲翻轉南投，現場高喊「凍蒜」。（林欣儀攝）

選前倒數黃金周末，民進黨19日晚間在台中舉辦「光復台中、贏回光榮」中台灣4縣市造勢晚會，民進黨「三巨頭」蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌合體南下輔選。蔡其昌說，用「一天的時間」11月26日去投票，他會為台中未來20年的發展打下好基礎，「去投票就會贏」，光復大台中、翻轉中台灣。

蔡其昌說，1天的時間可以改變很多事，100年前霧峰林獻堂成立台灣文化協會，影響台灣走向民主，大家11月26日用一天的時間去投票，蔡其昌會為台中未來20年打下好基礎，非常划得來。很多前輩用時間甚至犧牲生命換來民主，野百合學運、太陽花學運讓台灣民主更深化，讓台灣現在能用民主對抗中國威脅，跟世界上的民主國家結盟，堅守台灣的價值，顧台灣顧台中。

蔡其昌說，自己以最為台中人為傲，但盧市長執政下的台中空汙沒改善、捷運藍線延宕、塞車越來越嚴重，大家用1天的時間讓盧市長下台，這次選舉要挺會做事的人，用選票支持蔡其昌，最後一周除了幫他拉票，也要幫苗栗、彰化、南投的民進黨候選人拉票，用一天的時間改變中台灣，「去投票就會贏」。

蔡培慧說，很多人問她為什麼放棄當教授要來選縣長？她覺得南投要改變、南投要進步，「終結黑金南投升級」，因此下定決心選縣長。

蔡培慧表示，她的對手後援會召集人多位都是治平專案對象，更不說前縣長李朝卿因貪汙被判刑450年以上，南投要改變，一定要換黨、換人做做看。

蔡培慧表示，自己若當縣長會從南崗工業區規畫輕軌或捷運到烏日高鐵，也預留跟台中合作的空間，她很認真要解決、面對問題，請鄉親替她打電話拉票。