國民黨今晚在桃園7縣市大團結造勢，現場湧入5萬人。（蔡明亘攝）

選前黃金周，國民黨今晚在桃園中壢舉辦北北基桃竹竹苗7縣市團結之夜大造勢，現場湧入大批支持者到場，截至晚間8時半進場人潮仍不間斷，已逾5萬人。國民黨新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長候選人楊文科與苗栗縣長候選人謝福弘率先致詞，共同喊話11月26日一起支持國民黨，用選票教訓藐視民意、失去民主堅持的民進黨。

今晚由「大仁哥」林耕仁打頭陣上台喊話，他表示，新竹選情是全台最痛苦艱困的縣市，他能撐到現在，全靠堅強又團結的市民支持，今來桃園希望未來一同創造共榮未來，過去7年民進黨執政，前新竹市長林智堅傲慢自以為是，站在人民對立面，日前更被爆出許多弊端爭議工程，錢都花在不該花的地方。

林耕仁承諾，上任後一定會把錢花在人民身上，幫市民保安心平安險，現在共同的目標就是要下架民進黨，把弊端揪出來、把問題找出來、把兇手找出來，且看到民眾黨現在面臨司法問題，這麼久都無法說清楚，他相對是候選人中，有責任、有肩膀、有能力為新竹打拚的人，他喊話「相信林耕仁、新竹會更好」。

謝福弘則痛批民進黨完全執政、完全亂政，已失去對民主的堅持，沒有公立是非，讓年輕人買不起房、養不起孩子、老人過不了好日子，獨立機關不獨立，以意識形態治國，試圖全面瓦解國民黨，如今面臨如此困難的戰局，他堅持勇往直前。

謝福弘說，他要守住藍軍在苗栗清廉勤政愛民的執政價值，守住苗栗鄉親安居樂業的正義、守住大家對他的期盼與信任，前高雄市長韓國瑜講過莫忘世上苦人多，謝福弘則說會苦民所苦，他過去擔任水利會長時，與基層第一線接觸，讓他深知當縣長不是當官，是當人民的公僕為人民服務。

謝福弘喊話，他瞭解人民需求，要成為創造幸福快樂的縣長、捍衛家園守護苗栗的縣長、走到外縣市能讓市民抬頭挺胸的縣長，他是庶民出身，不畏強勢更不向黑暗勢力低頭，沒任何利益掛勾與政治壓力，始終相信心存善念堅守正義，才能帶領苗栗前進，未來會代表百姓對抗黑金，新政治才有新希望，保證會讓有理想的年輕人出頭。

楊文科也向大家提出3項懇託，首先要選民支持實實在在、認真做事的候選人，新竹縣府團隊在4年努力下，贏得還債王、賺錢王、招商王榮耀，政見154項完成142項，達成率92.2％，可說是全力照顧鄉親。

第2項懇託是民進黨藐視民意、忽視人民的力量，這次一定要用選票教訓、下架民進黨；第3項則是要贏得2022，2024才有重返執政、撥亂反正的機會，懇請大家11月26日一定要出來投票，投給國民黨推出的候選人。