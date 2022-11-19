（取自中時新聞網）

國民黨大團結湧5萬人 巨幅國旗進場嗨翻現場

選前黃金周，國民黨今（19）日晚在桃園中壢舉辦北北基桃竹竹苗7縣市團結之夜大造勢，現場湧入大批支持者到場，截至晚間8時半進場人潮仍不間斷，已逾5萬人。

首先先由國民黨新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長候選人楊文科與苗栗縣長候選人謝福弘率先致詞，共同喊話11月26日一起支持國民黨，用選票教訓藐視民意、失去民主堅持的民進黨。

晚間8時左右，巨幅國旗進場，也同時演奏國旗歌，造勢晚會現場掀起一波熱烈高峰，接著「北北基桃」候選人謝國樑、蔣萬安、侯友宜、張善政大進場，主持人高喊北北基桃全壘打！