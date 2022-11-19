【又嘉氣象報報】周日午後變天！北東陰雨 中南部維持天晴

因對流雲發展旺盛，氣象局稍早針對花蓮發布大雨特報，而隨著東北季風增強，明（20）日大台北、花東地區都有短暫陣雨，可能出現20度低溫，到了下周三（23日）過後，新一波東北季風和華南雲雨區來襲，各地降雨更加明顯，就連近期鮮少有雨的中南部也會變得陰雨綿綿，投票日（26日）當天雖水氣減少，但北部、東北部仍有陣雨。

氣象局指出，明（20）日東北季風增強，東北部及東部有局部較大雨勢。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日東北季風稍增強，迎風面的降雨範圍擴大，東北部有短暫雨，花東及大台北也有局部短暫雨，其中東北部及東部有局部較大雨勢，不過桃園以南則維持多雲到晴的天氣。

明日氣溫方面，北台灣稍微轉涼，東北部及大台北高溫約24、25度，其他地區中午前後溫暖偏熱，高溫仍有27至31度，各地低溫約20至22度，中南部日夜溫差大。

氣象局提供未來一周溫度趨勢，明（20）日各地低溫約20至22度。（圖／氣象局提供）

受到東北季風影響，下周一（21日）北部及東北部稍涼，東半部及大台北皆有局部降雨，迎風面的東北部要慎防大雨；下周二（22日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，水氣也逐漸減少；不過下周三至下周六（23日-26日）各地降雨機率增加，北台灣又變成陰涼的天氣；下週六（26日）降雨減少，北部及東北部仍有短暫雨。

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，下周三至下周六（23日-26日）南海、菲律賓附近有大低壓帶形成，將為台灣帶來豐沛的水氣，就連近期鮮少下雨的中南部地區也會陰雨綿綿，雖然雨勢不大，但降雨時間較長。另外，未來10日並沒有冷空氣訊號，「還不會變冷」。