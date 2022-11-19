行政院長蘇貞昌參加「光復台中、贏回光榮」中台灣4縣市造勢晚會，以3個小故事呼籲台中改變。(馮惠宜攝)

選前倒數黃金周末，民進黨19日晚間在台中舉辦「光復台中、贏回光榮」中台灣4縣市造勢晚會，現場湧入超過2萬支持群眾，行政院長蘇貞昌說了3個小故事，他強調，台下的群眾才是台中的頭家，他說的故事讓大家參考，台中到底要不要改變？改變就要從11月26日投票開始。

蘇貞昌向支持群眾深深鞠躬致謝，他說，自己身為行政院長，對各縣市爭取的各項建設最清楚，台中市想要繼續茫茫渺渺？還是踏出改變的一步，全看選民的作法，他提出各縣市爭取闢建科學園區、國際會展中心及捷運等建設的過程，盼台中市民仔細想想，台中是不是應該要改變了。

蘇貞昌說，3年行政院長任內共核定7個科學園區，其中，中科二期與嘉義、屏東是同步核定的，但屏東與嘉義明年4月就要動工，台中科學園區二期卻連土地取得都還零進度，現在審查計畫都還在市政府內，台中市可以等，但中央的447億元經費、台積電都不能空等，下周就要投票了，「想要改變，施肥沒用，換一棵比較快」。

蘇貞昌強調，包括國際會展中心、捷運等重大建設，他在核定時都沒有藍綠、大小之分，甚至台中核定的金額還比較多，但以會展中心來說，與台中同一天核定的桃園明年將完工，台中會展中心西側展館都還沒動工；蔡其昌很努力為台中爭取建設，但蔡其昌不是市長、沒辦法決定，台中要改變才不會輸其他縣市，想要改變只剩最後7天。