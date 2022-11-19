台積電創辦人張忠謀今天會晤美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），他表示，賀錦麗對於晶片特別有興趣，除歡迎台積電在亞利桑那州設廠，並重申美國幫助台灣的決心，「和賀錦麗見面非常愉快」。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議落幕，張忠謀今天會晤美國副總統賀錦麗，兩人親切交談並合影。張忠謀接受媒體訪問表示，跟賀錦麗見面非常愉快，雙方昨天就已見面，當時「稍微講了幾句話」；雙邊會談在今天，賀錦麗對於晶片特別有興趣，非常歡迎台積電在亞利桑那州設廠。

張忠謀說，他向賀錦麗表示，已邀請美國商務部長參加12月的開幕典禮（首批機台設備到廠典禮），也邀請許多與台積電有商務關係的、所謂「大聯盟」（great alliance）夥伴，包含客戶、智慧財產提供者及許多供應商。

張忠謀表示，賀錦麗聽完後非常高興，並重申美國幫助台灣的決心。

面對美國建廠人才較少且成本高問題，張忠謀回應，因為有經驗、明確知道美國成本比在台灣生產高，且至少高出55%，但仍不排斥將一部分產能移至美國；他指出，其實也僅有相當小的產能移過去，移去的都是美國企業所需最先進的產能，對美國也非常重要。

媒體詢問，現在美國因自身國家利益提出更多需求，當美國國家利益和台灣企業利益不一致、甚至產生衝突，台灣或台灣企業該如何因應。張忠謀說，「這問題非我所能回答」，應由台灣政府回答。

但張忠謀強調，國際上共同利益是非常重要考量，而非共同語言、文化等，假如違反共同利益該怎麼辦，這問題應由政府決定，他只是APEC代表。

針對台積電是否會與東南亞或APEC地區有更多半導體合作，張忠謀說，「台積電有考慮很多地方」，事實上已有在APEC部分地區設廠，例如美國、日本，「說不定有其他地方，但我在此沒有要講更多細節」。

至於如何評價台積電和日本半導體合作，張忠謀表示，日本首相岸田文雄十分滿意現在雙方的合作，無論是在工廠與R&D（研究開發）方面皆是。（編輯：林克倫）1111119