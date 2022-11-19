大陸贈台的貓熊「團團」今天不幸離世，許多兩岸民眾表達悼念和追憶之情。大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間發布「答記者問」表示，貓熊作為「國寶」值得兩岸同胞珍惜。兩岸民心相通、良性互動，應該共同珍惜維護。

朱鳳蓮表示，大陸的貓熊研究保護中心今天收到台北動物園的通報，貓熊「團團」於下午1時48分停止心跳。陸方對「團團」病逝感到痛心和惋惜。貓熊「團團」患病後，兩岸同胞都很關切。大熊貓研究保護中心成立專家組，與台北市動物園持續保持線上溝通，並應邀派2名專家赴台協助開展診療護理工作。

朱鳳蓮表示，陸方感謝兩岸專業團隊、台北市動物園以及有關各方為救治「團團」盡到的努力，希望兩岸有關方面繼續做好大熊貓保護的交流合作。

朱鳳蓮表示，14年前貓熊「團團」、「圓圓」赴台安家，是兩岸關係和平發展的重要象徵。多年來，他們給台灣同胞帶去了無數歡樂和美好記憶。今天，許多兩岸民眾以不同方式表達對「團團」的悼念和追憶。貓熊作為「國寶」值得兩岸同胞珍惜。兩岸民心相通、良性互動，應該共同珍惜維護。