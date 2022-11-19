第12屆原住民族語戲劇競賽今天在高雄市立社會教育館展開，來自高雄、台南兩地的優秀隊伍齊聚一堂，透過戲劇呈現的方式，將文化及語言融合，在歷經一番角逐後，家庭組第一名由席夫隊拿下，社會組由高雄市拉阿魯哇文教協進會奪得冠軍。

今年族語戲劇競賽初賽充分展現高雄市在族語推廣的成果，多組參賽隊伍是由高市語推老師帶隊，劇本以家庭對話、部落社區生活動態與族群的歷史文化角度撰寫，藉由演出闡揚原住民族文化，鼓勵參賽團隊中的族人開口說族語，落實族語的學習及推動。

此次參賽隊伍中，不僅有連續2屆稱霸社會組冠軍的高雄市拉阿魯哇文教協進會，還有去年奪得第11屆家庭組殿軍，今年轉戰社會組的尼度甘丹隊，家庭組更有兩組新的參賽隊伍。

參賽語別豐富多元，不但有瀕危的拉阿魯哇語、茂林魯凱語，而社會組的我們都是一家人隊更是同時以布農語、排灣語、阿美語展現文健站長者的日常，競爭十分激烈，也看見語言和文化傳承的希望。

家庭組第一名由席夫隊拿下，社會組由高雄市拉阿魯哇文教協進會奪得冠軍，兩組冠軍隊伍皆榮獲最佳劇本獎，家庭組最佳男演員是喜樂泉源家族的昌忠文，最佳女演員為席夫隊的黃芷瑩；社會組最佳男女演員則皆由高雄市拉阿魯哇文教協進會的余帆及陳語涵囊括。

高雄市原民會主委阿布斯表示，族語戲劇競賽自舉辦以來，每次參賽隊伍的表現都十分優異，高雄市拉阿魯哇文教協進會2連霸全國社會組冠軍，市府很重視族語的傳承，在推動上不遺餘力，4月為鼓勵通過族語認證的族人，發放族語認證獎勵金，而今年12月3日也將舉行第2次族語認證考試，希望有更多的族人重視自己的文化，一同加入族語復振的行列。