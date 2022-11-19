民進黨新北市長候選人林佳龍競選總部申請板橋新府路路權，板橋區公所18日上午辦理會勘。（王揚傑攝）

新北市長選舉的選前之夜場地爭議可望告一段落，不過，媒體人韋安仍批民進黨新北市長候選人林佳龍藉著租借選前之夜場地議題，天天來「蹭」侯，演「苦肉計」、搏同情。

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韋安在臉書指出，之前一直喊要與侯友宜辯論，結果公辦政見會上，侯、林兩人的表現高下立判。現在，林又藉著租借選前之夜場地的議題，天天來「蹭」侯。

他並指出，林佳龍蠻可惜的，如果真的不變初衷，去選台北市長，可能綠營台北的選局還有贏面，也不會落得今天地步。而現在林選新北，猶如蛙人去當傘兵，只能「走過場」，演「苦肉計」來搏同情。

韋安表示，林選辦8月19已借到選前之夜的板橋第二運動場，卻「裝可憐」說借不到場地。一直要求租用5月23日已被新北國民黨黨部申請借用的，板橋第一運動場廣場旁邊的區運路路段。

板橋第一運動場廣場被國民黨，按規定早就合法合規地租用，作為選前之夜的活動場地，林佳龍卻非要借一線之隔的區運路，造成極大交通、安全，以及藍綠民眾屆時，可能對立衝突的疑慮和隱憂。

相關單位出於以上考量未予全部准許，但還是出借給林辦200米外新府路路權，林陣營卻仍然狂喊新北市府行政不中立，被打壓，受委屈。

可是說到底，明明有板橋第二運動場的場地可用，為什麼非要「蹭」到侯陣營選前之夜場地旁邊的臨近區域？置新北市民的安全、交通壅塞等因素不顧，是來蹭侯選前之夜的人氣和人潮流量嗎？

韋安說，難道為了選舉，不惜讓藍綠民眾，相互近距離對立衝突？才是目的？

難道為了政治、為了選舉，上演「苦肉計」、鬧笑話，也在所不惜？林佳龍的政治生命，難道要靠上演一齣「被打壓」，「侯友宜不借我場地」的鬧劇，來搏取同情維繫嗎？

難道林佳龍「蹭」侯「蹭」到最後一秒，或許能得到「獎賞」，和未來官位的補償，比新北市民，人與人的和諧，和生命安全更重要嗎？