賴清德19日第5度到雲林為劉建國站台。（周麗蘭攝）

民進黨籍縣長候選人劉建國今（19日）在斗六市舉行山海團結大造勢，蔡英文總統、副總統賴清德都到場助講。蔡英文表示，劉建國若當縣長，中央地方一條心，一定可以為雲林做更多事情。

蔡英文說，劉建國是艱苦人出生，做過代表、議員、立委，為弱勢團體發聲，也在國會爭取到很多預算和建設。雲林的農業很好，但欠一樣東西就是科技、技術，他要把科技、技術和農業結合，變成現代的農業。

蔡英文強調，18歲公民權交付複決要衝出千萬票才能過關，比她2020年總統得票817萬還要多，「我知道你是817的一份子」，把人找出來，在外面讀書工作的年輕人，都拜託他們回來投票。

賴清德則表示，這場山線海線大團結的造勢晚會人山人海，一定能夠改變雲林人的命運，大家的共同目標，就是要打破家族政治，要支持劉建國讓雲林大勝利。斗六市是全雲林縣20鄉鎮市人口最多的，也是劉建國的大本營，如果劉建國要當選，斗六市要站出來拿頭旗、戰頭陣。