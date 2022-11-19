新北市教育局今（19日）於福和國中首辦國中生「新世代青年城市論壇」，在青年共創發展協會與永平高中協力下，百位學生參加。以「新創藝、新媒體、新科技、新教育、新創業」五新支援前線揭幕暖場，再導入趨勢論壇及專題分享，下午的實作工作坊，國中生針對鐘聲、制服、課表及教室，提出改變的行動方案，學習鏈結生活情境，提出實踐解方，與世界同行。

在論壇空間規畫，設置「五新領域」職業主題館，譬如「新教育」區有WeTeach、「新科技」區有VR體驗館、「新媒體」區的網紅挑戰賽、「新創意」區有潮Game電競館、「新創業」區有JC Dessert等策展。教育局長張明文到場與學生同場尬舞，體驗五新職涯，並勉勵學生成為未來各行業的領導者或專家，於國中階段勇於跨域學習，以思考力及行動力，成為夢想實踐家。

除了吸睛的主題館外，論壇講座極為精彩。邀請未來巢科技總監蕭志平談未來世界的可能樣貌、WeTeach創辦人陳坤平講超前部署學習檔案、上行娛樂陳威全則以走出一條自己的路，鼓勵孩子找到自己的亮點。

下午的素養培力成果工作坊，將學生的熱情帶到高點，小組進行提案發表，發表鐘聲、制服、課表及教室改造的提案，經過小組互評及嘉賓講評，讓方案更聚焦、更能周延面向，也更可行。

參與論壇的福和國中學生呂沁穎分享主題館體驗，小組成員擔任不同角色進行闖關，需要溝通與大方無畏的態度，更要有凝聚團隊向心力的能力，這都是國中這個年齡層的挑戰。同校學生陳宥言表示，在論壇中可以體驗到不同的主題館，如電競、彩妝、網紅挑戰等，可以找到適合自己未來的方向，對於激發潛能，相當受用。

協辦論壇的永平高中校長沈美華表示，透過在地就學大聯盟高國中資源共享計畫，將原設置於學校的五新領域的體驗活動，移至福和國中佈展，讓更多孩子認識社會脈動與趨勢，並關注社會的議題。

教育局表示，今年將創新教育加速器計畫轉型為在地就學大聯盟計畫，促進九大分區高國中學校合作，以專題探討、課程分享、社群交流及校際交流等共享機制，共創跨階段的創新，國高中攜手以充實豐富的課程資源，培養學生統整思考能力，強化孩子的競爭力及合作力，精進學校在地就學優勢。