第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間盛大舉行，金曲歌王李玖哲受邀為表演嘉賓，負責獻唱「追思逝世影人紀念」；表演一開始，李玖哲開口溫暖深厚的嗓音，讓大票粉絲聽了都快流下眼淚，激讚「太好聽，哭了QQ」。

金曲歌王李玖哲今晚登上金馬頒獎典禮表演，表演一開始就以清唱，展現超強歌唱實力，溫暖嗓音搭配身後為電影圈奮鬥的影人們，感動全場；大票網友都紛紛激讚李玖哲歌王實力，一開口他們的眼淚就忍不住了，「李玖哲這嗓音唱這part真的超搭」、「清唱真猛」、「流淚時刻」、「歌聲好感人，哭了QQ」、「九折（玖哲）LIVE實力沒話說」、「邊聽邊哭，今晚表演最讚」。

李玖哲開口溫暖深厚的嗓音，讓大票粉絲聽了都快流下眼淚，激讚「太好聽，哭了QQ」。（圖／取自中時資料庫，石智中攝）

其實李玖哲在接獲金馬典禮表演邀請時，透露很驚訝自己得到這個機會，坦言從沒想過自己能參加金馬獎，且得知負責獻唱逝世影人，他也強調會調整好當天狀態，要展現最好的一面。

電影界一年一度的盛事，第59屆金馬獎今（19）日於台北國父紀念館展開，頒獎典禮沿襲去年只有一位主持人，由影后謝盈萱獨挑大樑，而星光大道則是由楊千霈和吳念軒攜手搭擋。

金馬59今年亮點多多，金馬主席由李屏賓接棒李安擔任，評審團主席則是香港大導演許鞍華，而還邀來金棕櫚導演是枝裕和、日本奧斯卡影后黑木瞳頒獎，出席名單星光熠熠，讓本屆典禮備受期待與關注。