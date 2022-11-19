前倒數黃金周末，民進黨19日晚間在台中舉辦「光復台中、贏回光榮」中台灣4縣市造勢晚會，副總統賴清德到場替中彰投苗民進黨縣市長候選人拉票。（張亦惠攝）

前倒數黃金周末，民進黨19日晚間在台中舉辦「光復台中、贏回光榮」中台灣4縣市造勢晚會，副總統賴清德到場替中彰投苗民進黨縣市長候選人拉票。（張亦惠攝）

選前倒數黃金周末，民進黨在台中市北屯區舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」中彰投苗聯合造勢晚會，民進黨中彰投苗縣市首長全員到齊，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌三巨頭壓軸宣講；賴清德表示，中部四縣市好，台灣會更好。

賴清德說，由中央黨部舉辦這場「翻轉中台灣、團結大勝利」也是九合一選舉最重要的一場晚會，這代表蔡英文總統重視中台灣4縣市，也希望中台灣4縣市民眾一起集中選票，讓台中市蔡其昌、彰化縣黃秀芳、南投縣蔡培慧與苗栗徐定禎全部當選。

賴清德說，中部四縣市人口有506萬人，與新加坡相當，對台灣相當重要，這地是台灣的糧倉、有台灣最高的玉山、最大的河濁水溪發源地，也有與世界級離岸風電，有隱型冠軍的中小企業、創新科技的新產業，中部四縣市台灣農業、產業、科技業的護國群山，中部四縣市好，台灣一定會好。

他說，但現在中部四縣市都是國民黨執政，都施政不力，不管是天下或遠見都市評鑑，都在中後段班，成績不好，本來應做為領頭羊的台中市更有很多問題無法解決，使得其他三縣市工商不能發展，平均薪資不斷下降，人口不斷流失，一定要支持民進黨推出的四個候選人，徹底翻轉中台灣的命運。

賴清德說，這四個候選人都是一時之選，都有推動建設、改變問題的決心，讓城市繁榮發展的幸福方程式，也有對抗黑金、守護人民的決心，也已成立跨縣市平台，用交通串連四縣市生活圈，推動四縣市共同進步，讓四縣市共與中央合作取代對抗。

賴清德也以美國期中選舉結果為例，指選前大家都猜拜登總統帶領的民主黨一定大敗，因為美國的物價波動非常多，但選舉的結果，民主黨在參議院不但沒輸還倒贏一席，且在眾議院也沒有大敗，因為美國民眾知道國際情勢緊張，應該要給總統更大力量與支持，在國際上維持和平，因而他也請大家這次選舉為台灣投一票，要讓蔡總統有更力的後盾，讓蔡總統帶領台灣更有力量更多的挑戰。