選前黃金周，南投縣長候選人許淑華在埔里鎮辦晚會與鎮民同樂。（楊靜茹攝）

支持者爭相找許淑華拍照、簽名。（楊靜茹攝）

國民黨南投縣長候選人許淑華晚間出席「埔里鎮選前黃金周晚會」，由樂團率先登場炒熱氣氛，接著喬幼、董育君等歌手輪番上台獻唱，觀眾也跟著哼唱，猶如同樂晚會。

大埔里地區國民黨、無黨籍各侯選人也都到場力挺，南投縣長林明溱夫婦也到場同樂，愈晚人愈多，不僅看明星，也爭相找許淑華拍照、簽名，支持者說：「我特地來幫許淑華加油！」

晚會進行間，南投縣長林明溱等人簡短致詞輔選。林明溱說，感謝立委馬文君、許淑華在中央幫忙爭取經費，他才能在南投縣做這麼多建設，許淑華不像蔡培慧有中央資源，只能靠所有縣民，相信縣民的力量大過總統、行政院長、農委會主委的力量。

立委馬文君看到大家歡喜參加晚會很開心，稱讚台灣過去開源節流，讓社會變富強，不過民進黨執政以來，一直借錢、花錢，讓推出的候選人亂開支票老人免健保，明年再調漲全民健保費讓全民買單 ，要這樣的政見？

潘一全說，半年前，蔡培慧在埔里鎮長廖志城陪同下，也尋求他的支持，他當場婉拒，畢竟他從政以來，他與馬文君、許淑華都一起為民服務，不可能剛認識，就背棄多年戰友，沒想到不支持竟被抹黑。

「若我支持蔡培慧，會不會說我是社會人士？不支持就抹黑，有這樣的道理嗎？」潘一全說，他從政後有犯法嗎？不像民進黨賴燕雪當議員時偷東西，廖梓佑、陳昭煜當議員時也犯法遭判刑。