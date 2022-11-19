年底縣市長選舉已進入倒數，東華大學教授施正鋒表示，民進黨典型的手段就是抹紅抹黑、轉移焦點及放煙幕彈，讓競爭者不勝其煩，而民進黨烏賊戰的用意，是在降低年輕人的投票意願，但是今年年輕人勢必傾巢而出。

施正鋒今(19日)在臉書貼文表示，烏賊戰的用意在降低年輕人的投票意願。距離九合一選舉投票，剩下不到一個禮拜，整體氣氛依然相當冷清。這回地方首長及議員選舉，儼然是總統蔡英文的期中選舉，但不僅影響後小英時代是否政權轉移，也左右民進黨內派系勢力的消長。

施正鋒分析認為，民進黨採取三合一的打法，先是以「抗中保台」對深綠動之以情，接著惦惦驗收平日利益扈從的動員，再來猛烈撻伐對手。就後者而言，典型的手段就是抹紅抹黑、轉移焦點及放煙幕彈，讓競爭者不勝其煩，而真正的目標則是中間選民，讓他們以為天下烏鴉一般黑而意興闌珊、儘量降低投票率。如此一來，就可以擴張基本盤及百工百業的權重，只要在野沒有棄保，低空飛過即可。

施正鋒指出，不管是中間選民或是年輕人，是否會重蹈四大公投案的覆轍，因為嫌惡政治鬥爭而拒絕投票，恰好中了民進黨的下懷？不要忘了，民進黨去年全身而退，拜公投與大選脫鉤之賜，無法達到門檻。今年雖以18歲公民權拉攏，卻以創制異於複決昨非今是，不敢大張旗鼓，可見預知年輕人勢必傾巢而出。