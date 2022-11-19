距離2022年卡達世界盃開幕戰只剩2天的時間，FIFA（國際足總）突然宣布卡達8座世足舉辦場地及周邊區域，全部禁止販售含有酒精的飲品，這讓1985年以來一直是世界盃贊助商的「百威」臉都綠了，在官方推特自嘲：「尷尬了」。

因為卡達信奉伊斯蘭教，所以當地在公共場合飲酒是違法的行為，僅能在有相關執照的酒店及商家喝酒，不過卡達世界盃首席執行長Nasser-Al-Khater曾在採訪時表示，卡達當地將開放球迷持球票在開賽前3小時及比賽結束1小時後購買啤酒，球場還特別為了酒醉的球迷設置了醒酒區，只是FIFA很快就擊碎了這項好消息，官方將會撤銷所有駐點在體育場內及周邊的啤酒販賣區。

雖然喝酒並不是球迷來到卡達的主因，但對許多人來說這是足球文化的一部分，而這項禁令也讓所有球迷感到相當失望，更別說是豪砸5700萬美元贊助本屆世界盃的「百威」，廠商甚至在官方推特寫下「尷尬了」，這則推特很快就被刪除，不過老早就被其他網友給截圖。

Tweetet er slettet nu, men dette var @Budweiser umiddelbare respons, da Qatar i dag besluttede, at der overhovedet ikke må serveres øl til VM. pic.twitter.com/NG4Qj6Tpvp — Ronnie Hansen (@RonnieHansen) November 18, 2022

隨後FIFA表示「百威」旗下的一款無酒精啤酒並不會受到影響，還是可以繼續在卡達世界盃場地販售，只是FIFA在比賽開始的最後一刻才180度大轉彎，難免惹得球迷不悅。

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