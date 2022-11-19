王室擁有不計其數的珍貴珠寶，有些甚至是世上絕無僅有，包括聖愛德華王冠（St. Edward's Crown）、帝國皇冠（Imperial State Crown）、王權寶球（royal orb）還有權杖(Sceptre)，而每位王室成員都各自擁有私藏寶貝。消息人士透露，哈利將一只母親的藍寶石戒指讓給威廉，讓他在求婚的時候給凱特，意味者梅根差點成為戒指主人。

據《每日鏡報》(The Mirror)報導17日報導，黛安娜王妃的紀錄片中描述1997年不幸罹難，前管家伯勒爾(Paul Burrell)透露，2位孩子有機會保留母親一項遺物作為紀念，威廉王子選擇了卡地亞（Cartier）手錶，這是史賓賽爺爺送給黛妃的21歲生日禮物；而哈利王子則拿了一只藍寶石戒指，回憶道「記得小時候握著媽媽的手，她帶的這枚戒指好大，常常刺得我很痛」，話語中流露戒指對他意義深刻。

然而，2010年威廉與凱特宣布訂婚時，當時兄弟情健在，哈利主動將戒指給了哥哥，威廉稱呼它是一件感傷的作品，以此象徵「母親不曾缺席我人生幾個重大時刻」。對此，伯勒爾讚揚「薩塞克斯公爵的無私與善良，在他身上彷彿看到黛安娜」。

Note Princess Diana’s Engagement Ring on Kate’s hand. Dianas engagement ring consisted of 14 solitaire diamonds surrounding a 12-carat oval blue Ceylon sapphire set in 18-karat white gold @KensingtonRoyal @PTIofficial #RoyalVisitPakistan @ImranKhanPTI pic.twitter.com/Z8ry3ahfX3 — MARY... THE IRISH INSAFIAN (@IRISHINSAFIAN) October 15, 2019

儘管藍寶石戒指不在了，哈利向梅根求婚時選擇的戒指仍與母親黛妃有許多連結，由兩顆她生前的收藏鑽石組合而成，中心則是來自波札那的主鑽，哈利曾說，「這麼做是確保母親和我們一起踏上瘋狂的旅程」；梅根則表示，「顯然我無法見到黛妃，知道她在我們心中非常重要」。