新竹街口攻城獅主場開幕戰「獅吼音樂祭」於19日揭開序幕，由地主新竹街口攻城獅出戰高雄17直播鋼鐵人，吸引5238位獅紫軍進場獅吼。獅吼音樂祭開幕表演由樂團宇宙人帶來人氣歌曲《我還繞著你在旋轉》，在場內高規格音響設備加持下，場內High到最高點！

攻城獅開季前兩戰皆吞下敗戰，今日重返新竹主場，特壞也首次與阿提諾搭配出賽，一開賽攻城獅雖手感不佳，但第二節與第三節靠著特壞、高國豪、田浩、伊波卡聯手發威，最多曾領先22分，雖末節遭遇小亂流，但特壞幫助球隊穩住陣腳，終場攻城獅以89比83擊敗鋼鐵人，拿下本季首勝(2敗)。

林冠綸總教練認為：「本場勝負的關鍵是團隊防守，而且今天球員的企圖心比起前兩場更為堅決，團隊非常團結，很高興能在主場球迷面前拿下本季首勝。」談到辛巴的傷勢，林冠綸總教練表示：「受到膝傷影響，且賽季有四十場比賽，目前辛巴處於每日觀察名單，假設當日狀況評估可出賽，球團才會將他放入輪替名單。」

攻城獅球團上周收到北榮新竹分院安寧團隊的一封信，得知身為忠實獅紫軍的彭大哥抗癌6年，儘管已是癌症末期，但還是非常想到場「圓夢」力挺攻城獅，在雙方團隊的安排下，高國豪、宋宇軒、李家瑞前日至彭大哥家中探視，並親自邀約全家來看攻城獅主場開幕戰，今日賽前也由彭大哥兒子擔任開球嘉賓，象徵攻城獅大家庭永遠互相扶持！

高國豪在本場比賽得分時也透過特殊互動向彭大哥致意，感謝他的支持讓全隊充滿正能量，賽後更是直接將實戰球衣致贈給彭大哥。本場比賽成功串起全隊攻勢的田浩賽後也直言：「彭大哥到場力挺真的帶給全隊滿滿感動與正能量，很希望能為他、也為所有獅紫軍贏下這場比賽！」

今日攻城獅主場依舊吸引破5000人入場，總票房也接近300萬，官方商品部更是繳出亮眼成績，創造單日超過70萬營業額，最熱銷的商品是Muse Girls應援毛巾與應援沙沙棒，明日下午5點攻城獅將迎戰聯盟首位臺北富邦勇士。