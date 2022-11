周湯豪(左)首度登上小巨蛋開唱,邀來八三夭同台合作,互動逗趣。(環球音樂提供)

周湯豪19日首度登上小巨蛋開唱,用心打造帥氣造型。(環球音樂提供)

周湯豪在演唱會上意外撿到粉絲丟上台的胸罩。(環球音樂提供)

周湯豪19、20日在台北小巨蛋舉辦「REALIVE 演唱會」,首場邀來雙嘉賓助陣,分別是好友「八三夭」、母親比莉同台對唱。他昨唱到〈麻吉麻吉〉時被卡歌,只見八三夭拿著手電筒衝上台,大喊:「臨檢!開燈要臨檢了,聽說有人在這裡聚眾,我們竟然沒有被揪。」阿璞還幽默笑虧,周湯豪開趴都只揪女生,隨後澄清:「我是在新聞上看到。」

周湯豪一見到八三夭開心互相擁抱,默契對唱〈癢癢〉,周感性說,以前都是他去當八三夭的演唱會嘉賓,如今換成他在小巨蛋開唱,八三夭則來當嘉賓相挺,讓他相當感動。

一開場由國際時尚超模吳宜樺領軍18位模特走秀,秀出性感好身材,十分吸睛,周湯豪則身穿一襲全白西裝,站在高台上飆唱〈Good Life〉、〈All These Girls〉、〈SNG〉等夯曲,隨後登上懸空五米升降舞台,開心跟台下粉絲互動,嗨喊:「小巨蛋,我等了12年,謝謝你們等我12年,你們準備好了嗎?我要所有人一起,讓他們知道我們在小巨蛋開趴。」

當一唱到〈I AM THE MAN〉,他直言自己的監聽耳機突然沒有聲音,發生意外狀況,但敬業的他臨危不亂,順利完成演出,他接著帥氣唱跳〈Fuck With Me〉,身旁簇擁著6位僅身穿性感丁字褲的火辣舞者,大秀電臀舞技,引起粉絲陣陣尖叫,甚至還有粉絲太嗨把胸罩丟上台,他還拿起胸罩後轉圈跳舞,馬上丟給鼓手,笑翻眾人。

他在台上賣力唱跳〈你是我的菜〉、〈GET REAL〉〈TURN UP〉、〈My Boo〉、〈帥到分手〉、〈我做的是愛不是夢〉等,更透露,在開唱前2天不斷發高燒,身體十分不適,直到彩排時才逐漸恢復體力,「我現在很開心、嗨一下,12年來很少有公開活動,很少開演唱會,希望大家好好享受這個夜晚。」