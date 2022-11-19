周湯豪（左）首度登上小巨蛋開唱，邀來八三夭同台合作，互動逗趣。（環球音樂提供）

周湯豪19日首度登上小巨蛋開唱，用心打造帥氣造型。（環球音樂提供）

周湯豪在演唱會上意外撿到粉絲丟上台的胸罩。（環球音樂提供）

周湯豪19、20日在台北小巨蛋舉辦「REALIVE 演唱會」，首場邀來雙嘉賓助陣，分別是好友「八三夭」、母親比莉同台對唱。他昨唱到〈麻吉麻吉〉時被卡歌，只見八三夭拿著手電筒衝上台，大喊：「臨檢！開燈要臨檢了，聽說有人在這裡聚眾，我們竟然沒有被揪。」阿璞還幽默笑虧，周湯豪開趴都只揪女生，隨後澄清：「我是在新聞上看到。」

周湯豪一見到八三夭開心互相擁抱，默契對唱〈癢癢〉，周感性說，以前都是他去當八三夭的演唱會嘉賓，如今換成他在小巨蛋開唱，八三夭則來當嘉賓相挺，讓他相當感動。

一開場由國際時尚超模吳宜樺領軍18位模特走秀，秀出性感好身材，十分吸睛，周湯豪則身穿一襲全白西裝，站在高台上飆唱〈Good Life〉、〈All These Girls〉、〈SNG〉等夯曲，隨後登上懸空五米升降舞台，開心跟台下粉絲互動，嗨喊：「小巨蛋，我等了12年，謝謝你們等我12年，你們準備好了嗎？我要所有人一起，讓他們知道我們在小巨蛋開趴。」

當一唱到〈I AM THE MAN〉，他直言自己的監聽耳機突然沒有聲音，發生意外狀況，但敬業的他臨危不亂，順利完成演出，他接著帥氣唱跳〈Fuck With Me〉，身旁簇擁著6位僅身穿性感丁字褲的火辣舞者，大秀電臀舞技，引起粉絲陣陣尖叫，甚至還有粉絲太嗨把胸罩丟上台，他還拿起胸罩後轉圈跳舞，馬上丟給鼓手，笑翻眾人。

他在台上賣力唱跳〈你是我的菜〉、〈GET REAL〉〈TURN UP〉、〈My Boo〉、〈帥到分手〉、〈我做的是愛不是夢〉等，更透露，在開唱前2天不斷發高燒，身體十分不適，直到彩排時才逐漸恢復體力，「我現在很開心、嗨一下，12年來很少有公開活動，很少開演唱會，希望大家好好享受這個夜晚。」