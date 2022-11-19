聽歌品味不同真的沒辦法在一起嗎？一名女網友表示，曖昧許久的學長某天邀她到家裡看線上影集，正當她以為可以和學長度過甜蜜的夜晚時，對方突然播放手機裡的音樂清單，讓原PO瞬間失去愛火，直說：「都是抖音歌或是一些…奇怪的歌」，貼文曝光後，引發熱議。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她和學長因某活動相識，已經曖昧了3個多月，日前兩人看完電影後，因為氣氛不錯，學長便邀約她到租屋處一起看線上影集，而原PO也毫不猶豫地答應，更暗自期待著後續會有讓人臉紅心跳的發展。

到了學長的租屋處後，原PO一度認為自己今晚能在此過夜，不料學長播放手機的音樂清單後，竟瞬間澆熄她的熱情，「我瞬間冷到不能再冷！」原PO表示，學長愛聽抖音歌曲，「或是一些…奇怪的歌」，更露出津津有味的神情，讓身為聽團仔的原PO完全無法接受。

「我心裡只有想離開這的念頭。」原PO回憶，當時她勉為其難地又和學長看了一部電影，便表示要先行離去，而學長也露出失望的神情，讓她不禁在內心哭喊：「你的歌單我真的不行啊！」對此，原PO也好奇發問：「大家有因為歌單不行，感覺冷掉的經驗嗎」。

貼文一出，隨即引起兩派網友論戰，「就是因為有你這種人，才會一堆人罵聽團仔優越」、「聽什麼都是個人自由，聽抖音歌又如何」、「搞不好人家知道你是聽團仔冷得更快」、「不是每個人都聽叮叮噹噹的那種，我不能理解為什麼要說很解」。

另外，也有人認為，聽歌品味也是很重要的擇偶指標，「聽音樂跟談戀愛都要挑自己喜歡的阿，這樣也要被說優越」、「本來就是物以類聚，合理到不行」、「你的選擇是正確的，不慣是男是女，聽音樂的類型跟他個人的特質都會有一定關聯」。