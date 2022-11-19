國際級舞蹈家許芳宜以半自傳電影《我心我行》奪下「最佳動作設計」獎，成為首位得到此獎的女性、舞蹈家。許芳宜在台上有感而發說：「從來沒想過會入圍金馬獎，我就想說既然入圍拿一下也不錯，得不得獎不是我能控制的，但能不能往前走，是我自己可以決定，《我心我行》真的很好看，我要向身體上的藝術致敬。」

《我心我行》首映會時黃子佼擔任首映主持人，在訪問環節時候，黃子佼突放話，如果許芳宜金馬獎得獎他會再送愛馬仕，當場讓許芳宜聽得眼睛一亮，黃子佼又隨後又補充「皮帶」，引來台下哄堂大笑，如今許芳宜順利奪獎，黃子佼得再奉送「愛馬仕皮帶」慶賀許芳宜得獎。

主持人謝盈萱在《我心我行》中飾演許芳宜的媽媽，謝盈萱爆料現場感受到導演跟芳宜老師的（火藥）火花很重，許芳宜在後台受訪時也笑說他和導演就是「相愛相殺」，尤其最後一幕是一場19分鐘的獨舞，對於體力跟專注力的消耗都相當大，跳2次就已經人體極限，如今她也順利奪獎。