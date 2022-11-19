繼上周主場二連戰後，福爾摩沙台新夢想家19於主場洲際迷你蛋迎戰新北國王，夢想家全場未能有效掌握籃板，且命中率不佳，一度遭對手拉開比分至21分，雖夢想家全員即時調整節奏追近至僅剩1分差，但仍不敵對手的三分攻勢，終場就以89比101不敵新北國王。

開局夢想家強勢打出一波11比2，迫使對手喊出暫停，隨後雙方你來我往。次節夢想家進攻出現亂流，遭對手取得領先，中場結束夢想家以42比51暫時落後。易籃後，夢想家展開反攻，一度將比分追近剩1分差，可惜最終未能延續氣勢，最終就以89比101落敗。

台新夢想家助理教練羅伊亞克斯（Thomas Roijakkers）表示，對手在今天上半場確實打得比我們積極，所以很快的就把比分拉開，「但我非常肯定團隊所有球員，即便落後超過20分，大家依舊沒有放棄，持續展現高壓迫防守，且相信彼此，我很為他們感到驕傲！」

簡浩本日上場25分鐘即高效率攻下13分，其中三分球5投3中繳出6成高命中率，其中更包含一季壓哨的Logo Shot，成為帶起夢想家反撲氣勢的重要功臣，談到自己的表現，簡浩提到，剛開局大家似乎都綁手綁腳，並未能有效發揮，下半場之後，就有打出夢想家的體系與節奏。

「開季前大家都非常看好我們，這是我們先前比較沒有感受到的，年輕球員或許多少會受到影響，但說實在的自己真的不會有壓力，上場就是享受比賽，放開來打，投不進我們就繼續練習繼續投，球是圓的總會進的！」簡浩說。

本周台新夢想家與知名互動式娛樂產品製造發行商Activision打造專屬《決勝時刻®：現代戰域™2.0》電競主題周，除了有充滿軍事射擊遊戲元素的開場與中場活動，球場周邊也打造成運輸機機艙風格的試玩區，球員更換上客製遊戲自己ID的全新聯名球衣戰袍，吸引滿場3000名球迷進場支持，也讓夢想家主場營造滿滿的遊戲氛圍！

明日台新夢想家將持續於主場展開賽事迎戰桃園璞園領航猿，現場票券將於明日中午12點開始販售，歡迎球迷進場享受精彩的賽事與豐富的主題周活動，並與夢想家一同守護主場勝利！