電影人年度盛事第59屆金馬獎今晚於國父紀念館登場，今年「最佳動作設計獎」由舞蹈家許芳宜以電影《我心我行》拿下，而曾經擔任過該電影首映會主持人的黃子佼，當時再度揚言若許芳宜得獎，將再送「愛馬仕皮帶」，如今許芳宜也成功摘金。

知名舞蹈家許芳宜以她本人主演的電影《我心我行》奪下「最佳動作設計獎」，對此，她發表感言時說道：「從來沒想過會入圍金馬獎，我就想說既然入圍拿一下也不錯，得不得獎不是我能控制的，但能不能往前走，是我自己可以決定」。

然而，在《我心我行》電影首映會時，主持人黃子佼曾放話，若是許芳宜得獎將再送「愛馬仕」，讓許芳宜當場眼睛一亮，但黃子佼隨後補充「皮帶」，逗得全場哄堂大笑，而如今許芳宜得獎，黃子佼也在臉抒發文祝賀「愛馬仕祝福再一次靈驗了，首映會的敬佩與一句承諾，愛馬仕皮帶，我會守諾的，老師您有喜歡的顏色嗎？但這次早就說是皮帶唷！」。

黃子佼臉抒發文恭喜許芳宜得獎，並將再送愛馬仕皮帶。(圖／截圖自黃子佼臉書)

電影《我心我行》是由金馬最佳攝影姚宏易為她量身打造的半自傳電影，劇中找來金鐘影后謝盈萱及陳竹昇演出許芳宜的父母，雖然三人並未對到戲，但許芳宜仍親自指導兩人跳舞，謝盈萱曾爆料：「現場感受到導演跟芳宜老師的（火藥）火花很重，感覺好像要破了！兩個創作者在現場凝聚專注時的樣子，『比我的臉還恐怖』，我覺得芳宜老師根本是拿命在拚搏」。