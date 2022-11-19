盧秀燕幫彰化縣長王惠美站台，讚她是最認真的縣長。（圖／取自盧秀燕臉書）

1126投票日將近，選戰進入最後「黃金周」，國民黨籍台中市長候選人盧秀燕今（19日）到彰化縣為縣長王惠美站台，並在臉書表示他們兩人在立法院是同事，2018年一起拚當選，現在一起拚連任，大讚王是最認真的縣長。

盧秀燕在臉書發文說，她與王惠美在2018年一起拚縣市長，兩人一起當選，一起為鄉親拚好日子，而現在需要鄉親牽成，再一次一起當選。

盧秀燕表示，台中和彰化是鄰居，她與王惠美相似的經歷讓彼此很有默契，「大肚和美大橋」彰化、台中等了10多年，她們下定決心共同興建，現在已經開工，大肚到和美現在要30分鐘的路程，未來橋梁開通，往來只要短短2分鐘，建設讓台中更好、讓彰化更好，就是讓台灣更好。

盧秀燕指出，選戰剩下七天，各縣市選情都很激烈，但他與侯友宜還是要到彰化為王惠美加油打氣，因為他們知道王是最認真的縣長，11月26日，一起選票決定台灣的未來，我們都有責任，守護善良和正義的力量。