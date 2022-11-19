不少人為了賺錢，想盡辦法兼職「房東」，將自家用不到的空間經過一番改造後出租，只為了能租給更多人，賺更多錢。就有人分享一間由陽台改造的小套房，月租4500元，其成果讓許多人看呆，直呼根本全能住宅改造王。

臉書《奇葩裝潢分享中心》貼出一張網友投稿的租屋處，僅簡單附註「這是陽台」。透過照片可以看到，在空間極為有限的小陽台中，屋主先是放上桌椅各一張，接著在中間橫置一張木板，瞬間化生床鋪，且聰明的使用「梯櫃」，不但可上下床，還巧妙增加置物空間，加上右邊還有一排窗戶，因此採光與通風也都沒問題。

有屋主將3坪陽台改造成套房出租，一個月要價4500元，但不少網友看了直呼想住。(圖／奇葩裝潢分享中心)

網友們看到忍不住驚呼：「哇塞，屋主是全能住宅改造王吧」、「怎麼看一看有種莫名想進去住的感覺」、「好標準的K書中心」、「電燈的開關位置也有夠貼心的」、「貓咪天堂XD」、「這空間利用我喜歡」、「低調又奢華的樓中樓」。

根據《ET新聞雲》報導，照片中的租屋處實際存在，位在基隆七堵某公寓的4樓陽台，坪數為3坪，月租4500元，且照片中沒拍到的是，還有提供液晶電視與冷氣，強調「床鋪」下方高度為170公分，上方睡眠處的高度則有100公分，空間絕對夠大。