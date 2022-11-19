第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間盛大舉行，馬來西亞導演劉國瑞以《白日青春》入圍多項大獎，典禮開始沒多久先獲得最佳原著劇本，又打敗多位新銳導演成為本屆最佳新導演；劉國瑞哽咽感激一路上帶領他的老師們，他也謝謝合作的演員們與工作團隊，才能讓他能達到現在成就。

劉國瑞雖然是馬來西亞人，但他定居香港，也讓他決定拍下他所見到的社會現象，才會完成首部長篇電影《白日青春》；而劉國瑞對於能拿到最佳原著劇本很驚喜，他更打敗柯震東、曾英庭等熱門人選奪下最佳新導演，他感謝電影圈內許多前輩，更謝謝一路上支持他的人，也向黃秋生喊話，希望他待會能勇奪影帝。

電影界一年一度的盛事，第59屆金馬獎今（19）日於台北國父紀念館展開，頒獎典禮沿襲去年只有一位主持人，由影后謝盈萱獨挑大樑，而星光大道則是由楊千霈和吳念軒攜手搭擋。

金馬59今年亮點多多，金馬主席由李屏賓接棒李安擔任，評審團主席則是香港大導演許鞍華，而還邀來金棕櫚導演是枝裕和、日本奧斯卡影后黑木瞳頒獎，出席名單星光熠熠，讓本屆典禮備受期待與關注。