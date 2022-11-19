議長劉陳昭玲腳雖然受傷需座輪椅，但她依然忍痛以41年從政生涯向鄉親掛保證，賴峰偉是一位最具開創性、有能力、清廉的優秀父母官。（張茂雄攝）

國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉19日晚上在文化局演藝廳前廣場，舉辦「為你拚好日子-團結勝利晚會」，吸引3000多位支持者在寒風中聽歌、聽演講，國民黨祕書長黃健庭、久違多時的林炳坤、受傷的劉陳昭玲、歸隊的陳雙全上台致詞時，讓台下的支持者非常感動，尤其議長劉陳昭玲以41年從政生涯向鄉親掛保證，賴峰偉是一位最具開創性、有能力、清廉的優秀父母官。

賴峰偉細數這4年執政成績，今年的花火節榮獲美國節慶大獎，全世界只有4座城市獲獎，重光媽祖神像在工務處同仁的努力之下完成，這座高達52公尺的媽祖神像未來也將申請金氏世界紀錄的認證，成為澎湖面向世界的驕傲，這些佳績都是在縣府同仁的努力下獲得。

賴峰偉表示，展望未來，澎湖縣將設置機械分選垃圾場，逐步達成在地垃圾自主處理；他將在取得社區的共識下，積極發展風力、太陽能發電，實質回饋社區，打造永續低碳島；縣府現與澎科大在湖西試辦「時間銀行」，將視成效擴及其他村里。賴峰偉說，他念茲在茲就是澎湖未來的向上提升，透過英語教學擴展澎湖孩子的國際視野，提昇澎湖孩子未來的競爭力，讓澎湖孩子走遍天下都沒有問題。

賴峰偉指出，他不抹黑、不造謠、不濫開支票、不打悲情牌。他相信正義、相信公理。他就事論事、認真負責。他要打一場光明正大的選戰，贏回光榮，贏回希望。