教育部體育署主辦的「111學年度全國各級學校民俗體育競賽」，19日起在嘉義民雄吳鳳科大展開競技，首日有踢毽、撥拉棒、流星球、砌磚和台灣獅、客家獅等6項比賽登場。去年拿下六項特優的嘉義縣柳溝國小一開場便在客家獅項目獲得特優，期待今年能打破去年紀錄。比賽成績今年大會提供QR CODE方便各隊查詢。

承辦比賽的台南大學體育系教授蔡宗信表示，這項比賽從民國84年的南部七縣市區域性競賽，至90年擴大為全國賽制，至今年已連辦21屆，從最早只有千餘人的規模至今年493校、7800人次參賽，21年來共有超過10萬人次的大專國中小學生參與這項賽事，堪稱國內各級學校最盛大的民俗體競。他強調，比賽只是一個過程，最終目的還是希望能在各地校園普遍推廣，讓民俗體育遍地開花。

今年參賽人次成長最多的台灣獅和客家獅，一口氣多了542人次，尤其台灣獅已達1679人次，差點追上扯鈴。由於去年賽後就有學校跟體育署反映：台灣獅有的學校附帶龍鳳等瑞獸，相對比較「華麗」，對沒有瑞獸的學校不公平，因此今年大會從善如流，將台客獅回歸到台灣獅、客家獅、台灣獅「瑞獸」混合組等三大組別。

19日上午率先登場的國小組客家單獅混合，共有5隊參賽，柳溝國小以90分獲得該組唯一的特優，訓導主任姚佩青表示，客家獅發展時間不長，重點放在今天登場的台灣獅，該校精銳盡出，期待突破去年六項特優佳績。這項比賽最大贏家則是國中組的南投鳳鳴國中和雲林縣東勢國中，兩校同在單獅混合和台灣瑞獸混合拿下雙特優。

今天最熱鬧的首推踢毽，幾乎比賽主場地所在的吳鳳科大旭光中心都被踢鍵占滿。擔任好幾年裁判的國立體育大學研一生楊佳瀚今年首次代表國體下場比賽，34歲的「老人家」和年輕的學生同場競技，強調志在參加，不在得獎。

最有趣的是高中組個人花式對抗賽，只計算「大武」幾次的成績，「大武」即前腳蹬、後腳跳躍呈L型踼毽，算是高難度動作，只要毽子落地就出局。來自彰化鹿港國中的鄭宇辰，從南側的比賽場地一路「武」至北側場地和對抗賽重疊，毽子才落地，問他蹬了幾下，他喘吁吁的說算到第8下就沒有算了。大會裁判替他算了最終二十七下，成為此次比賽的「電動彈簧腳」。