金馬影后林青霞睽違三年，17日旋風回台出席精品開幕剪綵活動，身穿華服的她自帶女神光，68歲依舊氣質非凡。活動主持人黃子佼事後讚嘆林青霞在後台時「東方不敗的氣勢，真的是名不虛傳」，今（19日）下午再分享與林青霞的通話過程，笑翻網友。

黃子佼19日下午在臉書自爆：「我剛剛在東區路邊跟林青霞姐通電話！整通我是立正講完，先上工晚點再分享」，還狂打18個驚嘆號表達內心的受寵若驚。而附上的照片，黃子佼打扮輕便，站在路邊聽電話，儘管戴著黑色口罩，仍可從眉眼中看出他的慎重，全身也站得直挺挺。

男星高山峰打趣地留言：「跟女神講話的標準姿勢」，其他網友除了按讚，也紛紛表示：「採訪女神還帥氣的跟女神通電話（咬手帕）」、「哇東方不敗耶 一定要站好啊、「是要問佼哥地址送尿布嗎？」、「我可能會跪著聽」，反應相當熱烈。

黃子佼主持活動上妙語如珠，逗得林青霞樂不可支；當林青霞狂誇精品店空中花園很舒適、溫暖，坐著坐著很容易興起購物慾，黃子佼幽默地回：「那我千萬不要坐進去，免得破財！」林青霞笑說：「你高興，你老婆也會高興，可以增進感情」，黃子佼回：「她現在最高興是收到尿布、奶粉」，林青霞馬上說：「明天送過去」，黃子佼急回：「不不不，千萬、千萬要送對地址！林青霞送我尿布，我能不收嗎？」搞笑的互動樂歪全場。

事後，黃子佼在臉書分享在後台跟林青霞順稿時「感受強烈的氣場，東方不敗的氣勢，真的是名不虛傳」，且不等他開口，林青霞便主動提出願意幫簽黑膠唱片，甚至送上一本書，讓黃子佼欣喜若狂地直呼：「怎麼這麼友善啦！而台上有求必應，後台不斷的鼓勵，主動拉我們合照，啊啊啊啊啊啊啊，真的太幸福了啦！謝謝您，青霞姐。」