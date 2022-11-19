台東縣長饒慶鈴今天(19日)和台東市長候選人陳銘風與現任市長張國洲一起前往果菜市場和中央市場拜票，受到熱烈歡迎，攤商紛紛和她合照，並贈送青蒜祝她凍蒜。饒慶鈴表示，請鄉親支持她，讓她凍蒜，延續台東人的幸福日常。

饒慶鈴今(19日)在臉書粉專貼文表示，今天早上，他和台東市長候選人陳銘風與台東市長張國洲一起到果菜市場和中央市場拜票，謝謝鄉親們的熱烈歡迎，還贈送好大一把青蒜。她表示，會繼續努力，也請鄉親支持她，讓她凍蒜，延續台東人的幸福日常。

饒慶鈴表示，前總統馬英九18日再度到台東為她輔選，他們一路來到台東最北端的長濱鄉，一路到成功、東河，謝謝大家鄉親熱情的支持，讓她充滿了堅持到底、為民繼續服務的能量。

饒慶鈴說，馬前總統一直都很關心台東的發展，也看到他在推動觀光、農產行銷及在地醫療、建設的努力。請鄉親再給她4年，1126票投②饒慶鈴，我們一起攜手讓台東更幸福、更進步。

網友回應表示，「大家一起來，唯一支持2號饒慶鈴縣長，2號高票當選，2號高票連任」、「祝饒慶鈴縣長連任成功！陳銘風高票當選！加油！加油！加油」、「加油一定當選」。