國民黨今晚在桃園舉辦北北基桃竹竹苗7縣市團結之夜造勢晚會，現場湧入超過5萬名支持者，揮舞藍旗高喊凍蒜，展現藍軍團結氣勢。（蔡明亘攝）

國民黨今晚舉辦北北基桃竹竹苗7縣市團結晚會，國民黨桃園市長候選人張善政喊話，民進黨盡出抹黑奧步，這場選戰就是改變桃園的關鍵。（蔡明亘攝）

國民黨今晚舉辦北北基桃竹竹苗7縣市團結晚會，喊話11月26日下架民進黨。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政在支持者簇擁下進場。（蔡明亘攝）

國民黨今晚在桃園中壢舉辦北北基桃竹竹苗大團結拚勝選黃金周晚會，現場湧入超過5萬人，揮舞藍旗高喊凍蒜，展現大團結氣勢，繼竹竹苗3位縣市首長候選人致詞後，北北基桃選將也隨著大國旗的帶領進場，藍軍力挺氣氛高昂。國民黨桃園市長候選人張善政喊話，這場選舉是改變桃園的關鍵，11月26日一起下架民進黨，讓桃園藍天再現。

張善政表示，這場選舉是改變桃園的關鍵，民進黨不把桃園當回事，推出的候選人讓桃園人丟臉，抄襲論文的前新竹市長林智堅與雙標的民進黨桃園市長候選人「中國鵬」鄭運鵬，抹黑奧步層出不窮，要改變桃園需要大家的每一票，一起下架民進黨，讓桃園藍天再現。

國民黨主席朱立倫提到，民進黨操控媒體，擁有無限行政資源，下周六是民主關鍵日子，未來不是民進黨作主，是人民作主，台灣民主要挺善良會做事的人，一起告訴蔡英文總統，不做事就要被下架。

國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，對手奧步慢慢出現，大家敢相信投票日當天會大規模停電嗎？這就是意圖不軌，因此要預防民進黨的奧步，若能團結在一起，相信一定能勝選。

國民黨台北市長候選人蔣萬安說，台北是國家首都，近年人力外流、出生率下降，市民期待的公共建設與大巨蛋都停擺，不能空轉下去，要讓做夢的能量、築夢的膽試找回來，需要對的團隊對症下藥解決問題，不像民進黨台北市長候選人陳時中給高端和黑箱，根本是「請鬼拿藥單」。

新北市長侯友宜表示，選舉不是罵人貪圖權力，是要帶給市民有希望的未來，今北北基桃團結建構友誼、凝聚力量，串聯善良與正派，以此態度好好做事，讓人民過得更好，喊話大家在11月26日將北北基桃串在一起，帶動台灣有更好的未來。