台灣便利商店設點密集，販售的產品更是五花八門，一名網友表示，日前他意外發現便利商店居然有賣車輪餅，直呼「被嚇到」。貼文曝光後，不少人讚嘆便利商店店員的強大，笑說：「如果以後有賣牛排、烤玉米…我就不逛夜市了」，還有店員無奈表示，「個人覺得炸雞排已經在路上了QQ」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，某天他下班去便利商店時，意外發現熟食區推出新品，起初他還以為是地瓜，但定睛一看，居然是車輪餅，讓他忍不住驚呼：「現在的便利商店！真的很厲害」。

從原PO分享的畫面可見，車輪餅和地瓜一起被放在熟食區保溫，6顆又圓又飽滿的車輪餅擺滿盤子，有奶油、紅豆2種口味可以選擇，原價單顆25元，買兩顆還有優惠。

便利商店開賣車輪餅，在網路上掀起熱烈討論。（圖／翻攝自FB《爆廢公社》）

照片曝光後，讓許多網友不禁讚嘆，便利商店的店員真的太萬能，「再來就會賣現烤香腸和大腸包小腸了」、「將來會賣牛排、烤玉米、春捲、藥燉排骨或骰子牛肉嗎？如果有以後我就不逛夜市了」、「再來可以賣房子啦、塔位啊」、「店員快哭了吧」。

至於味道究竟如何？有老饕分享實際品嘗過後的心得，「外皮有脆」、「今天看到有嚐鮮一下，剛好夾到一軟一硬，軟的吃起來是還不錯啦…」、「內餡的紅豆不會太甜，大概微糖，說不上綿密，不過料很充實」。

除此之外，論壇《Dcard》上也出現討論便利商店的車輪餅文章，意外釣出店員回應，「看來下一步就是烤玉米了」、「個人覺得炸雞排已經在路上了QQ」。