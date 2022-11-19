現今許多人習慣叫外送點餐點，然而，有男子叫餐時，卻有不愉快的經驗，他表示某日中午點叫了雞肉飯套餐外送，其外送員僅拿了加購的甜辣醬，未見其他餐點走進他住處的大樓中庭，該外送員告知管理員後，便將甜辣醬放進外送置物櫃內，便拍下已完成的照片，這一連串的舉動，讓他非常不滿聯絡對方，卻得到更傻眼的理由「整個外送箱被偷走了」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段1分多鐘影片，從影片中可見，有名外送員走進一間大樓，先向大樓管理員告知要送餐點，隨後，外送員便接獲告知要將餐點放在大門內旁的送餐置物櫃內，於是該外送員將餐點放進6號櫃子內，並且拍照傳給客戶告知已經餐點送達。

他點了雞肉飯套餐外送，結果只拿到1罐加購的甜辣醬，外送員竟然辯稱「整個外送箱被偷走了」。（翻攝自臉書爆料公社）

然而，原PO則表示，外送員走進大樓時，僅拿著1罐甜辣醬，卻不見他的雞肉飯套餐，他立刻回報給外送平台客服，並連繫到該外送員，但是對方僅向他表示「去上廁所時，一回神整個外送箱子就被人搬走了」，他一聽完這理由超傻眼，質疑若遺失外送箱，對方竟沒有報警，還做出「拍攝已送達的照片，回報系統已完成」的行為。

該外送員的理由讓原PO感到無奈，並揭穿對方還想要一個編理由，說服他回報外送平台，讓外送平台付出賠償，進而讓外送員「吃到免費餐點嗎？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「向客服檢舉外送員作假」、「這詐欺了吧」、「敢做不敢當！這種人還當外送員！」、「為什麼要講那麼多，直接報警提告就好了」、「感覺很不好，所以我都用貨到付款」、「天哪，這是哪招啊？」、「良莠不齊」、「外送員素質真的不意外」。