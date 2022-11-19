賣場周邊停車場示意圖。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區美式量販店Costco「好市多」，將於11月21日至11月27日舉行「黑色購物節」，警方預期屆時將有大量購物人、車潮湧入，為疏導周邊道路車流，內湖分局將實施相關疏導管制措施：

一、實施彈性交通管制範圍及時間：

(一)北起民權東路六段（含）、東至舊宗路一段（含）、南沿新湖三路（含）、西迄民善街（含）；前揭範圍內之道路視狀況作必要之彈性管制。

(二)11月21日至11月27日，每日7至22時。

二、交通疏導管制措施：

(一)平日實施時段性禁止左轉措施：

1、舊宗路與民權東路六段口，平日1730-1930時禁止左轉(東轉南)。

2、舊宗路與民權東路六段口，平日17-19時禁止左轉(北轉東)。

(二)假日實施時段性禁止左轉措施：

1、舊宗路與新湖三路口，假日12-20時禁止左轉(北轉東)。

2、舊宗路與民權東路六段口，假日13-17時禁止左轉(北轉東)。

三、活動期間易壅塞時段及路段：

(一)時段：8至11時、14至16時及17至19時。

(二)路段：

1、舊宗路一段(民權東路六段至新湖三路段)。

2、新湖三路(民權東路六段至民善街段)。

3、民善街(新湖三路至民權東路六段)。

4、民權東路六段(民善街至舊宗路一段)。

內湖分局表示，活動期間周邊道路車流量大，民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，如自行開車前往者，請避開上揭時段並遵循現場員警、義交人員指揮，如遇賣場停車場滿場時，切勿於停車場入口道路處臨停候位，以避免影響行車秩序。分局將派員加強賣場周邊道路交通疏導，並針對違規停車予以舉發、驅離、拖吊。