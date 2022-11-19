「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在台灣T1職籃的處女秀，最終以38分、25籃板及9助攻的準大三元數據，向台灣球迷展現來自NBA的震撼力，完成鬼神數據的霍華德，賽後他開心接受訪問，對著目前尋找新東家的「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）喊話：「趕快來台灣吧」。

霍華德在這場比賽以先發中鋒之姿登場，上半場他雖然表現平平，不過易籃之後火力全開，霍華德全場拿下38分、25籃板及9助攻，僅差1次助攻就能完成大三元，幫助球隊克服曾落後多達25分劣勢，在延長賽中以120比115擊敗新北中信特攻，拿下本賽季開門紅。

現場超過1萬5000名觀眾的激情吶喊，霍華德在賽後記者會上表示台灣的球迷相當熱情，「我第一次來台已經17年前的事了，球迷還是相當歡迎我的加入，對我的愛都沒變，而我回饋球迷最好的方式就是贏下比賽。」

目前「甜瓜」、「小刺客」艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）仍在球員市場上待價而沽，也曾傳出與台灣職籃有所連結，有記者提問會不會建議NBA球星來台效力，霍華德說道，「如果有NBA球星來台打球，當然是一件好事，就可以讓整個聯盟的實力更加提升，球迷就不用透過電視就能一睹球星風采」，霍華德最後則是點名「甜瓜」，認為如果他來到台灣一定也會很開心，「趕快來台灣吧！」