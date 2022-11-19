黃偉哲今晚在第2場公辦政見發表會大談4年政績。(曹婷婷攝)

第4屆台南市長候選人第2場公辦電視政見發表會19日晚間舉行，爭取連任的台南市長黃偉哲打政績牌，侃侃而談4年施政成果，也以晚間的金馬獎、NBA當紅球星魔獸來台首站比喻，希望能有一場君子之稱。國民黨謝龍介持續砲火猛烈，再批學甲槍擊案第10天仍未破案。

今晚政見發表會，無黨籍吳炳輝、許忠信、林義豐分別抽到第1、2、3位發言，謝龍介則抽到第5位，抽籤時仍未抵達會場的黃偉哲則由台南市選委會主委方進呈代為抽中第4位發言。

整場政見會下來，謝龍介、許忠信、林義豐都同聲以近來的學甲槍擊案為例，炮轟黃偉哲；黃偉哲則端政績，未回應其他候選人攻擊。他說，做一個市長不僅是勤儉持家的媳婦，也是掌握市政方向盤的司機，要開近光燈也要開遠光燈，照顧市民眼前的需求，也知道怎麼進行城市長遠發展。

他會後受訪說，剩1周就要投票，希望大家維持君子之爭，雖有幾個人攻擊他一個人，但他平常心，隨時告誡自己要君子之爭。

壓軸發表的謝龍介則砲火猛烈，再批學甲槍擊案第10天仍無法破案，他說，「黃偉哲把社會案件說成政治操作，但反觀高雄大寮也發生槍擊案，開了15槍，高雄市長陳其邁要求限期破案，14小時就抓8人，這就是市長的態度」，直指黃偉哲沒魄力。

針對黃偉哲政見發表會說要照顧老人，他嗆「聽聽就好，因為要做現在立刻就能做，不是嗎？」 謝龍介說，這場選戰是改變的開始，30年了要換人做做看，強調他只花4年就能做8年的事。

第一位上台的吳炳輝提到，上個月遇到「地表最強里長」陳永和，陳問他有沒有要把保證金拿回去？他說，自己是新人，初次參選，沒有資源也未對外募款更沒有旗幟，即使他和其他4名市長候選人「級數有差」，但他參選是要超越自己，也提出解決交通亂象、市政透明化，邀市民參與市政的決心，讓台南更美好。

許忠信開口就說，「市長品行非常重要」，以學甲區槍擊案、楠西靈骨塔等案痛批黃偉哲。他也主張，反對安定區、七股區設發電廠。

林義豐說，民進黨在台南卡關30年，這回一定要換人做，他左批黃偉哲許多爭議事件都沒能解釋清楚，右打謝龍介此次參選是為未來不分區立委鋪路，44筆房產也說不清，「藍綠都做不好，不如選林義豐沒包袱，真正為民做事。」