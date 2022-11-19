四年一度的足球世界盃是全球數十億人心中的盛會，有著大批足球迷的大陸同在其中，而受散戶主導的陸股也將受到影響，經驗法則分析，陸股包括足球、食品飲料、彩券三大族群將受益走揚。

證券日報報導，雖然世界盃期間因為民眾瘋看球，陸股交易量通常趨於平淡、走勢下挫，但業內人士分析，世界盃效應將帶動相關贊助、轉播，場館建設等，甚至彩券、周邊衍生品、休閒食品、服裝等消費領域。

報導指出，近三屆世界盃期間足球、食品飲料、彩券等三族群均表現較好。相關族群近期已有預熱，11月1日～18日期間，多檔足球概念股大漲，粵傳媒、中體產業、星輝娛樂3檔標的月內累計漲幅均超20％，分別為50.13％、25.58％和21.4％。

看球必備的食品飲料也充滿商機，11月1日～18日期間，順鑫農業、甘源食品、李子園等食品飲料標的累計漲幅均超28％。網路運彩概念股湖北廣電、中體產業等漲幅均逾25％。