大陸動力電池大戰越演越烈，長城汽車關聯企業蜂巢能源申請上交所科創板上市近期獲得受理，擬集資人民幣（下同）150億元大幅投入生產與研發。

上海證券交易所18日晚披露，蜂巢能源科創板上市申請已獲得受理。蜂巢能源擬使用上述資金，投入公司在常州、湖州、遂寧和無錫的電池生產項目與研發中心，以及三元電池、無鈷電池、短刀電池以及其他新型電池開發。

蜂巢能源前身是長城汽車的動力電池事業部，在2018年脫離長城汽車獨立營運。目前長城汽車董事長魏建軍為蜂巢能源實際控制人，合計持股40.26％，並有76.81％的表決權。

蜂巢能源此前完成了多輪融資，股東總數目前已達到83家，包括碧桂園創投、三一重工和小米集團等。

2021年，蜂巢能源營收44.7億元，淨虧損11.5億元，為連續第三年虧損。今年上半年，公司營收37.3億元，再度虧損8.9億元。韓國研究機構SNE Research統計，今年前三季度，蜂巢能源動力電池安裝量達4.5GWh，年增152％，排名全球第十。