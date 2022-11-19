民眾黨新竹市長候選人高虹安19日晚間舉辦選前黃金之夜競選晚會，除里長到場外，副議長余邦彥（右）、市議員陳啓源（左）也現身坐在會場第1排，但並未上台致詞。（王惠慧攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安19日晚間舉辦選前黃金之夜競選晚會，除部分里長到場外，新竹市議會副議長余邦彥、市議員陳啓源也現身坐在會場第1排，但並未上台致詞。而台北市長柯文哲及神祕嘉賓聯電榮譽副董宣明智也上台助講。

高虹安今晚在新竹市天公壇公園舉辦造勢晚會，現場聚集上千名支持者，活動由郭子乾擔任主持人，除柯文哲、宣明智外，前新竹縣長范振宗、民眾黨立委邱臣遠、張其祿，前新竹市長許明財、前新竹市議長謝文進等人也到場站台。

柯文哲首先細數高虹安學經歷，並表示希望新竹市長國際化、企業化並具有中央歷練，他對高虹安的能力有信心，畢竟這次民進黨傾全國之力打她都能撐住，柯文哲也呼籲選民對18歲公民權投下同意票，並從現在開始到要拉票、固票，當天更要去投票，讓新竹變得更好。

以神祕嘉賓身分登場的宣明智則說，看被打程度就知道高虹安的實力，畢竟全國都在打，代表這人很厲害，他也期高上任後能努力還給市民高品質的新竹棒球場，且之後能跟竹縣、園區合作舉辦高峰會議，共同解決交通問題。

高虹安在大進場後致詞，她說自己來到新竹之後，受到議員跟里長們非常多的提攜和照顧，每位都是她的貴人，她說今有最能代表基層民意的里長們到現場，願意挺高虹安、挺善良。

高虹安也感謝余邦彥和里長們的熱情相挺，並表示當選後絕對會一一親自到里長的辦公室，傾聽里長們的心聲和地方建設的需求，相信未來找里長就等於找高虹安，溝通管道一定暢通。