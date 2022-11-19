北市警中山分局長春路派出所日前接獲銀行通報，指有位婦人疑似遭到詐騙，欲匯款150萬元，遂請警方到場協助。

員警陳昱仲、甘凱宇趕抵現場，該名婦人表示，日前在網路上結識一網友，對方聲稱投資東南亞房地產市場，每年獲利保底40％、每個月可拿近10萬元報酬，引誘婦人投資，並要她至最近銀行以匯款方式支付150萬元的「工程款」。

但員警詢問婦人是要投資哪一個國家的房地產、具體建造時間為何，婦人均不知道，一查才發現婦人是在手機上認識自稱「理財專家Janet」，強調可透過操作外國房地產市場大幅獲利，並線上指導婦人如有行員或警方詢問，「說要匯工程款項就好」，員警不斷對婦人苦口婆心勸說，強調「這是詐騙！不要相信！這麼簡單賺錢大家都可以賺到錢了！」

婦人起初不願相信警方，執意堅持匯款，員警百般勸說下，才終於說服婦人，明白自己遇到詐騙，允諾警方不會再匯款，並封鎖對方才得以保住辛苦積蓄。

中山分局表示，民眾勿輕信任何投資理財管道，凡只要在網路上或電話上以各種名義邀約投資時，須詳加查證、再三確認，切勿貿然依其指示匯款，如當下有疑慮，可撥打165或110專線查證。