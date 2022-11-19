九合一選舉進入選前黃金周，民進黨新北市長候選人林佳龍今（19日）晚間在土城假日藝術廣場舉辦造勢晚會，立法院長游錫堃、立法委員余天、吳琪銘等上台助講，現場播放2014年游錫堃只差2萬餘票落選的影片後，游錫堃登台助講，支持者紛紛起身搖旗致意，將氣氛炒熱到最高潮。

林佳龍致詞時，除了向前來的鄉親市民表達感謝，並表示「台灣人想要翻身來到大台北的第一站就是新北市，新北市是島內的移民城市，大家來到這裡就是希望有一個更好的未來」。

「我是水牛伯的學校畢業！」林佳龍說，游院長陪自己車隊掃街，也認為和8年前很像，「所以大家疼惜游錫堃，這次要積極催票、固票、投票、倒贏2萬4千票替游院長討公道」。林也強調，若8年前游院長當選，新北市就不會在社福、產業發展、全國收入都比桃園還要差，這就是選對人、做對事。

游錫堃表示，8年前新北市長的選舉，因為自己努力不夠，輸了2萬4千票，差一點就可以當選，當時謝票時很多支持者都向他表示，「後悔沒有去投票」，如果當時他再拚一下就當選了，所以要記取經驗，不要讓憾事重演，要全力替林佳龍拉票。

游錫堃表示，台灣在國際的局勢需要「自助人助」，雖然這次的選舉是地方選舉，但是為了保護台灣的主體性和兩岸的和平，就要支持主張台灣主體性的政黨和候選人。