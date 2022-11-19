2022年第59屆金馬獎頒獎典禮，今（19日）晚間於台北國父紀念館盛大舉行，今年最佳男主角的競爭非常激烈，由2位台灣演員張孝全和游安順，對上3位香港演員黃秋生、張繼聰、林家棟，最終由黃秋生以《白日青春》脫穎而出，坐上影帝寶座。

金馬獎常客黃秋生過去得過三座最佳男配角，以及三度榮獲香港電影金像獎影帝，演技早已備受肯定，這次帶著新作《白日青春》三度問鼎金馬最佳男主角，典禮過程中，他頒發最佳男配角、最佳音效獎，謙虛地說：「在想他們為什麼由我頒最佳男配角，大概是因為我拿了3次，還有我看了一下今年男主角入圍名單，我知道我大概沒機會上台，大會安慰我給我機會上台頒獎，有點遺憾，我連頒獎都是男配角，我應該要頒獎男主角的！我會努力，我有一天會摸到男主角的馬！」

隔沒多久，賈靜雯頒發最佳男主角獎時，念出「黃秋生」時，黃秋生瞬間驚到失神，帶著劇中合作的巴基斯坦裔素人演員林諾一起上台，林諾喜極而泣，黃秋生拍拍肩安慰，接著感性地說，很久之前來金馬獎，行李箱塞滿書，結果空手而歸，這次他的行李箱空空，終於拿到金馬獎，有空間可以裝了！話鋒一轉，他最想把獎項獻給媽媽，哽咽地感嘆可惜媽媽已經不在人間，看不到兒子獲獎，不忘幽默地跟林諾說：「我們一起哭吧！」接著，黃秋生說新導演對他來說好像都很好運，開玩笑地說：「那以後拍片都找新導演！」向電影公司、幕後工作人員、評審和大會感謝一輪後，黃秋生雙手對比向天空喊：「謝謝你！」似乎向天上的媽媽道謝。

黃秋生睽違23年抱得金馬影帝，林諾(右)喜極而泣。（圖／石智中 攝影）

黃秋生在劇中扮演70年代偷渡到香港的計程車司機「陳白日」，與巴基斯坦裔素人男孩林諾意外譜出一段沒有血緣的另類公路父子情，憑著精湛的演技打敗被他視為勁敵的游安順，成功奪下本屆影帝寶座。