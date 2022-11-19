民進黨雲林縣長候選人劉建國今(19日)晚間造勢活動現場有民眾昏倒，送醫後不治，民進黨今晚表示，身兼黨主席的蔡英文總統抵達現場獲知消息，指示幹部全力協助家屬。

民進黨「雲林山海團結造勢大會」，蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等黨內大咖皆為劉建國催票，氣氛熱烈，晚間傳出意外，一名67歲男支持者在造勢大會進行到氣氛高潮時，突然感到不適，下秒倒地失去呼吸心跳。

民進黨晚間表示，今日晚間18時48分接獲座位區有一男性民眾昏倒，現場由醫護人員實施CPR，約19時初由救護車送台大醫院雲林分院。

民進黨指出，意外發生時，舞台上主持人隨即緊急引導民眾讓出急救通道，隨後送醫過程亦有競選團隊人員陪同到醫院協助，立法委員蘇治芬委員、雲林縣黨部主委林金忠與劉建國也前往探視家屬關心並予以協助。

民進黨表示，蔡英文主席約於19時30分抵達會場，並指示幹部全力協助家屬。民進黨對於意外表示遺憾與不捨，將會持續協助關心與協助後續事宜。