衛福部長薛瑞元為前長官、民進黨台北市長候選人陳時中助講時表示，陳仇恨值高，是因陳採購快篩、疫苗等決策擋人財路。立法院國民黨團總召曾銘宗表示，薛做為一個部長，講話不能不清不楚，既然說陳擋人財路，擋到誰應說清楚。

陳時中回應，他過去處理疫苗採購時，有發現一些不合程序的申請，也許有人因此被拒絕心生不滿，但一切依法行事。

國民黨文傳會主委洪孟楷再批評，選前最後一週，薛瑞元跟陳時中一搭一唱，難道認為台灣人民健忘到記不得當初政府擋疫苗的嘴臉？兩人現在這樣唱和，只凸顯陳雖已離開衛福部，但勢力還在，日前薛瑞元夜奔陳營絕非空穴來風。

洪孟楷呼籲，民進黨政府別再把行政機關都當成輔選工具，選舉將近，但治安、醫療、疫情沒有空窗期，別只想選舉而不顧人民。

曾銘宗也認為，薛瑞元說陳時中擋人家財路是推託之詞，事實是陳幫很多人創造財路，也呼籲陳公開這次選戰所獲政治獻金細目接受檢驗。

曾銘宗指出，陳時中仇恨值是因908天中央防疫指揮官任內防疫工作沒做好；去年5月本土疫情未爆發前，陳防疫滿意度逾八成；但兩度本土疫情爆發後，國內缺疫苗、快篩試劑、藥品，逾1.38萬國人染疫死亡，都累積仇恨值。

國民黨立委李貴敏則質疑，薛瑞元「擋財路說」在影射誰？應把話說清楚，不要用暗示、隱匿的話來規避自己的過失或不當行為。

洪孟楷表示，若薛瑞元、陳時中所說屬實，之前陳每天下午兩時記者會的個人秀老早已公開指責，還會留到現在？陳當時也用隱喻方式，把沒超前部署購買疫苗過錯推給「有人想讓台灣不開心」，但事後證明沒邏輯謊言一戳就破。

曾銘宗也提醒，薛瑞元從擔任衛福部次長至接任政務官以來，經常因失言道歉，講話要謹慎一點，作為一個政務官應有一定格局、格調，薛再這樣下去講話會沒人相信，也將葬送衛福部公信力。