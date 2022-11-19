熟練地開車技巧是神童？有大陸網友在網上放上1段行車紀錄器影片爆料，他表示行駛廣東省普寧市某巷弄內時，突然看到前方有輛黑色車輛經過，經仔細一看，駕駛座上竟然是1位約6歲的男童在開車，其熟練地開車技巧，令人感到不可意思議；對此，網友見影片也震驚「還挺熟練，怕不是第一次這麼開吧」。

綜合陸媒報導，日前有網友爆料，在廣東省普寧市某巷弄內，竟然看見有名孩童開車在路上行駛；另外，從行車紀錄器可見，15日下午5時許，有輛黑色轎車在道路上行駛，然而，車內竟然是1名約6歲左右的小男童，竟然以靈活雙手轉著車子的方向盤向左轉，並且，該車子的左轉燈也隨即亮起，令人不可思議。

大陸有駕駛在巷口與1輛黑色轎車會車，他往對方駕駛座一看竟然是1名約6歲男童。（翻攝自微博）

網友一見影片也嚇呆，紛紛留言表示「這是神童吧」「這孩子的家長的心臟也太大了」、「好厲害，技術比我好」、「」沒少開啊，挺熟練的、「還挺熟練，怕不是第一次這麼開吧」、「生命只有一次，請不要拿自己的生命和別人的生命開玩笑」。

事發之後，據當地附近商家表示，「沒有注意到有孩童開車」，當地的警方也回應「已經有注意到這部影片，並已派員處理，詳細情狀仍待進一步調查釐清」。