全球第一男高音佛瑞茲旋風訪台，今（19日）晚在台北國家音樂廳開唱，滿場樂迷，是疫情後難得的盛況。（牛耳藝術提供）

睽違三年，佛瑞茲再度返台，許多老饕樂迷2019年親臨後就念念不忘，但更令人欣喜的是許多年輕面孔走入音樂廳，只為一睹這位傳奇美聲的現場。（牛耳藝術提供）

全球第一男高音佛瑞茲旋風訪台，今（19日）晚在台北國家音樂廳開唱，滿場樂迷，是疫情後難得的盛況，他也一口氣以六首安可曲回饋樂迷，唱完後不少樂迷在音樂廳外等候，他又趕飛機，前往下一趟行程。

睽違三年，佛瑞茲再度返台，許多老饕樂迷2019年他親臨後就念念不忘，但更令人欣喜的是許多年輕面孔走入音樂廳，只為一睹這位傳奇美聲的現場。

佛瑞茲正逢歌唱生涯中最巔峰的時期，全球演出邀約滿檔，跨年要到維也納國家歌劇院領銜他最受歡迎的董尼才悌歌劇《聯隊之花》、明年4月於米蘭史卡拉歌劇院擔綱董尼才悌的歌劇《拉美墨的露琪亞》，更別說在德國、瑞士、西班牙、美國排得滿滿的個人獨唱會。

儘管如此忙碌，他在聽到主辦單位邀約後，欣然允諾訪台。昨日清晨抵台，稍作休息後，晚上與NSO國家交響樂團彩排；今晚演出後，將搭乘深夜班機返回維也納準備接下來的演出。快閃不到48小時，他表示：「為了我一直記得的台灣樂迷熱情」。

昨晚的彩排，佛瑞茲明顯保留實力，僅輕輕哼唱。彩排後在廣場上拍照，讚美國家音樂廳的古典建築，表示非常開心又再度回到這裡。經過兩個白天的休息，今晚佛瑞茲果然火力全開，聲勢、狀態都在顛峰的佛瑞茲，全場歌劇經典游刃有餘，高音燦爛華美，一張口就收服觀眾的心。他宛若進入每部歌劇中，動作、走位完全投入，聽覺視覺雙重饗宴。

2019年最令樂迷扼腕的，莫過於沒有聽到他一戰成名之作九個高音C的董尼才悌的歌劇《聯隊之花》〈啊，朋友們，這是個慶典的日子〉，這次他補給樂迷——第一首安可，當音樂響起，全場沸騰，九個high c後「bravo」歡呼聲四起。

佛瑞茲數次返場，當他徐徐拿出一把吉他，全場立即沸騰，他以中文真情告白滿場樂迷：「謝謝，我愛你們」，並自彈自唱獻上三首他所愛的歌曲，其中幾個在他坐著彈唱之餘，仍能完美展現的超長極弱高音，讓人見識到他如何對聲音掌控自如，極弱高音未畢，現場驚嘆聲已經不斷。

這樣還不夠，他再加碼經典的男高音必唱代表作德．克提斯的〈歸來吧！蘇蘭多〉，直接把現場氣氛燃到最高點！當普契尼的〈公主徹夜未眠〉響起，直至最後一個音符落下，全場樂迷都起立鼓掌、歡呼不斷，令人動容。解封後當今最受歡迎男高音的到來，讓國家音樂廳今夜非常美麗。

演出後，樂迷魚貫走出音樂廳，而佛瑞茲滿載樂迷喝采，趕往搭乘深夜班機返回維也納，繼續以歌聲帶給更多樂迷感動。