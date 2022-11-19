世界白銀協會（Silver Institute）指出，今年全球白銀需求量料增加16％達12.1億盎司，預估赤字會從去年的4,800萬盎司，擴大到1.94億盎司，創下數十年來新高紀錄。

根據該協會報告，無論工業需求、珠寶、銀器、銀幣和銀條等實體投資都攀新高，帶動今年全球白銀需求總量創紀錄。

隨著汽車電子裝置增加，汽車製造商的白銀用量也愈來愈大，但這僅占白銀總需求量約5％。太陽能板在銀需求量的占比則有10％。

今年珠寶與銀器的需求量，分別激增29％和72％，這與印度的銀需求出現空前反彈大有關係。印度買家今年趁銀價在低檔，趕在慶典及結婚季之前，大舉回補前兩年驟降的庫存，需求量幾乎翻了一倍。

今年實體白銀投資可望躍增18％，這也將締造新紀錄。反觀ETF金融商品的白銀持有量，預估會創下最大年跌幅，主要是白銀的波動性高於黃金，容易被急於獲利了結的投資人拋售。

諮詢機構金屬聚焦（Metals Focus）分析師紐曼（Philip Newman）指出，明年白銀需求可能降溫。他說：「印度的回補庫存動作或將持續到明年，但會在某個時間點嘎然而止。」

紐曼表示，他預期太陽能板和汽車等產業有對白銀有強烈需求，接下來幾年恐持續見到白銀供給赤字，所幸缺口沒有今年那麼大。

今年紐約商品交易所（COMEX）和倫敦金銀市場協會（London Bullion Market Association ）的白銀庫存量，減少約3.7億盎司，降幅達25％。

美國債券殖利率走高及美元走強的緣故，投資人爭相將白銀脫手，白銀價格今年以來挫跌10％左右，來到每盎司21美元附近。

上周五（18日）現貨白銀跌0.3％至每盎司20.9美元，全周跌幅將近4％。