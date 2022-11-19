民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選團隊與前新竹市長林智堅19日晚發出共同聲明，有關稍早晚間民眾黨新竹市長候選人高虹安造勢晚會，前新竹縣長范振宗前往助講，助講內容抹黑沈慧虹與林智堅，造謠兩人貪污，對此團隊將提出「妨害名譽」與「意圖使人不當選」告訴，並委請律師蒐證，對其不實內容採取法律行動。

沈慧虹競辦發言人劉康彥表示，前新竹縣長范振宗今晚在高虹安造勢場合，出現「沈慧虹當副市長，妳的市長（林智堅）怎麼貪污，妳看得很清楚……她已經學會了，萬一她當選她就跟林智堅一樣，蛇鼠一窩，同一路的」、「妳也想像林智堅一樣汙錢嗎？」、「兩人共同貪汙嗎？」等不實言論，已達涉嫌誹謗名譽、意圖使人不當選之程度，團隊嚴正澄清、駁斥，並將採取法律行動。

此外，針對惡意攻擊林智堅市長私領域關係，指稱林智堅市長「沒有做到人子的責任」、「非常不孝」、「心地不善良」等描述，也將採取妨害名譽相關法律行動。

劉康彥強調，選情最後倒數，非常遺憾民眾黨自詡新政治，卻持續使出造謠抹黑的潑墨戰術，轉移自身爭議，團隊將提告以正視聽。